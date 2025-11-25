На Пхукете открывается Российско-таиландский инвестиционный форум

В нем примут участие представители 200 компаний РФ и Таиланда

ПХУКЕТ /Таиланд/, 26 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Российско-таиландский инвестиционный форум откроется в таиландской островной провинции Пхукет. В нем примут участие представители 200 компаний России и Таиланда, которые обсудят реализацию совместных инвестиционных проектов в высокотехнологичных отраслях, внедрение новых цифровых платежных решений и развитие двусторонней торговли.

"Ожидаю, что этот форум станет практической площадкой, где российские и таиландские заинтересованные стороны смогут выйти за рамки общих дискуссий и наладить конкретные партнерские отношения. Мы вступаем в период, когда геополитические и экономические сдвиги создают новые возможности для двустороннего сотрудничества. Я надеюсь увидеть более четкие рамки для сотрудничества, особенно в таких секторах, как энергетика, туризм, технологии, логистика и стратегические инвестиции. Для меня самым важным результатом стало бы укрепление доверия между деловыми кругами и создание долгосрочных каналов координации, а не просто разовых встреч", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель официального представительства Международного альянса стратегических проектов БРИКС в Таиланде Мичай Тхаучарын.

По словам собеседника агентства, российско-таиландский форум "может сыграть ключевую роль в объединении сильных сторон обеих стран". "Россия обладает мощным потенциалом в области энергетики, тяжелой промышленности, передовых технологий и сельского хозяйства, в то время как Таиланд предлагает стратегическое расположение, производственные мощности, туристическую инфраструктуру мирового класса и доступ к рынкам АСЕАН. Объединяя политиков, инвесторов и лидеров частного сектора в одной точке, форум может ускорить принятие решений и снизить барьеры на пути сотрудничества. Если обсуждаемые здесь идеи воплотятся в конкретные совместные предприятия, обмен технологиями и новые торговые маршруты, это значительно углубит наше экономическое партнерство и обеспечит стабильный рост для обеих сторон", - добавил Тхаучарын.

Как отметил председатель Российско-таиландского делового совета Иван Демченко, инвестиционная активность между Россией и Таиландом "в самое ближайшее время должна вырасти кратно". "Это объясняется комфортными условиями для займов средств в Таиланде и заинтересованностью локального бизнеса в покупке российских проектов. Не стоит также забывать, что россиян в Таиланде становится все больше, и они все ждут прихода привычных брендов на тайский рынок. Кроме того, наши соотечественники очень много инвестируют собственные средства в недвижимость в Таиланде, а также используют эту страну в качестве транзитного хаба для своих стартапов и бизнесов, которые в дальнейшем будут развивать в регионе Юго-Восточной Азии. Именно поэтому проведение форума - это средство первой экономической необходимости для налаживания диалога двух стран", - указал он.

На полях форума состоится церемония подписания Меморандума о взаимопонимании по открытию регионального офиса Женского делового альянса БРИКС в Таиланде. Российские урбанисты спроектируют образ Пхукета 2050 года, представив свое видение перевоплощения таиландского курорта в глобальный город. Участники форума обсудят форматы сотрудничества в сферах образования и креативной экономики. Деловой смотр завершится 28 ноября фестивалем современной таиландско-российской культуры MIR.

Ожидается, что Российско-таиландский инвестиционный форум будет содействовать установлению долгосрочных деловых связей между российскими и таиландскими компаниями. Организатором форума является Российско-таиландский деловой совет, который объединяет более 60 ведущих компаний России и Таиланда, представляющих сферы логистики, туризма, финансов, информационных технологий и образования. Поддержку ему оказывают посольство России в Бангкоке, посольство Таиланда в Москве, а также Минпромторг РФ.