В Башкирии одобрили введение автоматизированной УСН в республике

Законопроект принят депутатами Госсобрания в окончательном чтении

УФА, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госсобрания - Курултая Башкирии приняли закон о введении в республике специального налогового режима - автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АвтоУСН). Об этом сообщается на сайте Госсобрания.

"Среди наиболее актуальных законопроектов, принятых депутатами в окончательном чтении, - "О введении в действие на территории Республики Башкортостан специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения", - говорится в сообщении.

Как пояснил председатель Государственного Собрания Константин Толкачев, речь идет о включении Башкортостана с 1 января 2026 года в эксперимент по введению автоматизированной упрощенной системы налогообложения, который будет действовать в России до конца 2027 года. "Основные преимущества специального налогового режима - это упрощение или отмена большей части налоговой отчетности и освобождение от уплаты страховых взносов. Доходы и расходы будут определяться по данным контрольно-кассовой техники, уполномоченных банков и сведений в личном кабинете налогоплательщика. Сумму налога будет рассчитывать налоговый орган", - отметил Толкачев.

Предусмотрены налоговые ставки - 8% с дохода или 20% с прибыли. Применять АвтоУСН смогут организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в республике, с численностью работников до пяти человек, годовым доходом не более 60 млн рублей и остаточной стоимостью основных средств не более 150 млн рублей. Поступления АвтоУСН будут распределяться между федеральным (46%) и республиканским (54%) бюджетами.