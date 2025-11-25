"24 часа": Болгария изучает возможность приобретения активов "Лукойла"

Закон об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и продуктами ее переработки, фактически ввел внешнее управление над активами компании в стране

Завод нефтяной компании "Лукойл Нефтехим" © Hristo Rusev/ Getty Images

СОФИЯ, 26 ноября. /ТАСС/. Активы компании "Лукойл" в Болгарии могут приобрести власти страны. Как сообщила газета "24 часа", депутаты от правящего большинства внесли на рассмотрение в парламент предложение о существенном увеличении государственных гарантий - с €3,8 млрд до €5,8 млрд - в бюджете страны через Болгарский банк развития (ББР), которое будет рассмотрено в ближайшие дни.

Издание отмечает, что эти гарантии могут распространяться на ситуацию, когда "возникнет необходимость приобретения акций или доли в соответствии с законом об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и продуктами ее переработки". Речь идет о приобретении активов "Лукойла" в республике.

По данным газеты, если предложение примут, то через бюджет будут обеспечены государственные гарантии и финансирование через ББР приобретения активов или долей капитала компании в Болгарии.

Закон об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и продуктами ее переработки, фактически ввел внешнее управление над активами "Лукойла" в стране. 17 ноября к работе приступил особый торговый управляющий активами "Лукойла" Румен Спецов, а бывшее руководство сети компаний, акционеры и собственники капитала лишились права принимать решения, распоряжаться ценными бумагами и денежными средствами. Особый торговый управляющий получил право распоряжаться активами, при том что его решения не подлежат административному и судебному контролю.