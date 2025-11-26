Аналитики сообщили о росте трат россиян на новые автомобили почти на 40%

Больше всего денег, как и раньше, уходит на покупку "китайцев", однако их доля сокращается, говорится в совместном исследовании компании "Газпромбанк автолизинг" и аналитического агентства "Автостат"

Редакция сайта ТАСС

© Алена Бжахова/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Расходы россиян на приобретение новых легковых автомобилей в октябре достигли 568 млрд рублей, превысив показатель сентября на 38,6%. Количество проданных новых легковых автомашин стало рекордным с ноября 2024 года, сообщается в совместном исследовании компании "Газпромбанк автолизинг" и аналитического агентства "Автостат" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Согласно результатам исследования, в середине осени жители РФ потратили на покупку новых машин 568 млрд рублей, что на 4,7% выше уровня годичной давности (542,6 млрд рублей в октябре 2024 года). Кроме этого, показатель оказывается на 38,6% больше, чем месяцем ранее (409,9 млрд рублей в сентябре 2025 года). "Таким образом, финансовая емкость рынка впервые за последние 12 месяцев преодолела отметку в полтриллиона рублей, установив новый рекорд. Напомним, что прежний максимум по объему затрат был зафиксирован как раз в октябре прошлого года", - пишут авторы исследования.

Больше всего денег по-прежнему уходит на покупку "китайцев", но их доля сокращается. В октябре россияне потратили на покупку китайских автомобилей 290,9 млрд рублей - на 36,9% больше, чем месяцем ранее. На машины европейских марок было потрачено 78,1 млрд рублей (+34% к сентябрю), японских - 44 млрд рублей (+29,9%). Затраты на покупку автомобилей других брендов выросли заметно сильнее: американских - на 44,6% (до 7,2 млрд рублей), российских - на 51,6% (до 98 млрд рублей), корейских - на 60,3% (до 20 млрд рублей).

"В октябре нынешнего года было реализовано 165,7 тыс. новых легковых автомобилей. Данный результат не только на 35% превышает показатель сентября, но и является максимальным ежемесячным начиная с ноября 2024 года. Иными словами, в октябре продажи машин оказались наибольшими за последний год. Это связано со вступлением в силу с 1 декабря нового утилизационного сбора, что активизировало часть потенциальных покупателей, решивших купить машины до их удорожания", - поясняет исполнительный директор агентства "Автостат" Сергей Удалов.

По словам директора департамента продаж "Газпромбанк автолизинг" Николая Фомина, продажи новых легковых автомобилей в октябре 2025 года оказались на 3% меньше, чем в том же месяце 2024 года. Но при этом затраты на их покупку сейчас примерно на 5% превзошли те, что были год назад, в итоге став рекордными.

Финансовая емкость - сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку новых легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средневзвешенных цен новых легковых автомобилей и их продаж за отчетный месяц.