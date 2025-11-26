Депутат Лопес: Бразилии интересны технологии производства российских танков

Оборонное сотрудничество двух стран в будущем также может развиваться и в атомной сфере, отметил федеральный депутат бразильского Конгресса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Гадалин/. Бразилии следует наращивать оборонное сотрудничество с РФ для укрепления национальной безопасности. Наиболее интересными для Бразилиа сферами партнерства с Москвой остаются технологии производства танков и ракетного оружия, заявил ТАСС федеральный депутат бразильского Конгресса Жулиу Лопес.

"Россия обладает огромным технологическим опытом в [производстве] ракетного оружия, Бразилии необходимо совершенствовать этот сектор. В целом Россия обладает целым перечнем тех технологий, которые она могла бы нам предложить", - отметил он.

По словам депутата, оборонное сотрудничество РФ и Бразилии в будущем также может развиваться и в атомной сфере, прежде всего в получении необходимых знаний бразильскими военными. "Переговоры [о наращивании партнерства в ядерном секторе] также должны проходить с участием бразильской армии и ВМС Бразилии, <...> чтобы мы могли получить больше знаний об этих технологиях", - сказал Лопес.

"В целом я вижу, что в ракетных технологиях, в таких областях, как [производство] танков и [материально-техническая] поддержка вооруженных сил, Россия может внести большой вклад", - заключил законодатель.

В мае в ходе визита в Россию президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным выразил желание нарастить сотрудничество в сферах космоса и обороны.