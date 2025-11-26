Эксперт Русина: строительство АЭС в Арктике должно стать приоритетом для Сибири

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Строительство атомных энергоблоков в Арктике должно получить приоритет в Сибири из-за удаленности территории от остальных объектов энергосистемы. Таким мнением с ТАСС поделилась декан факультета энергетики Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), доктор технических наук Анастасия Русина.

В ноябре, выступая на конференции AI Journey, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в ближайшие два десятилетия построит атомные объекты суммарной мощностью практически равной действующей сейчас атомной генерации. В Объединенном диспетчерском управлении энергосистемы Сибири ТАСС уточнили, что до конца 2042 года планируется строительство атомного энергоблока с реактором нового поколения, двух АЭС в Томской и Иркутской областях, а также атомной станции малой мощности в Красноярском крае.

"Арктика, в первую очередь, в приоритете, но функционирование таких сложных объектов в суровых условиях должно более детально рассматриваться. В объединенной энергосистеме Сибири 10 энергосистем, из них только три избыточные, то есть вырабатывают энергию вовне. Конечно, Дальний Восток больше нуждается в новых мощностях, но и Сибирь скоро станет дефицитной. Даже Новосибирск является дефицитным регионом, поскольку у нас мощность потребления больше, чем мощность генерации", - отметила она.

Русина добавила, что в Сибири почти 50% генерации составляют гидроэлектростанции, которые способны покрывать неравномерности графиков нагрузки. Но из-за того, что работа такого сооружения во многом зависит от приточности реки, где она находится, возникают трудности с обеспечением постоянной составляющей энергоснабжения. Строительство атомных станций позволяет решить эту проблему. Русина подчеркнула, что строительство АЭС дает импульс развития не только промышленности, но и самой территории.

"Населенные пункты в таком случае развиваются в разы быстрее, чем если мы строим линию электропередачи", - пояснила эксперт.