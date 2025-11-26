Nikkei: губернатор Хоккайдо намерен одобрить перезапуск АЭС "Томари"

Согласие на запуск также должно быть получено от мэров четырех городов, расположенных вблизи АЭС, уточнила газета

ТОКИО, 26 ноября. /ТАСС/. Губернатор японской префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки намерен одобрить перезапуск третьего реактора АЭС "Томари". Об этом сообщила газета Nikkei.

Как ожидается, добро будет дано после того, как Судзуки даст разъяснения в ответ на запросы всех фракций, представленных в местном заксобрании. Однако пока непонятно, удастся ли принять окончательное решение до конца текущей сессии в середине декабря.

Помимо одобрения губернатора, согласие должно быть получено от мэров четырех городов, расположенных вблизи АЭС. Ожидается, что они также одобрят этот шаг. АЭС "Томари" находится на самом северном японском острове Хоккайдо.

Компания-оператор АЭС Hokkaido Electric намерена перезапустить третий энергоблок в 2027 году. Однако для этого придется построить дамбу, а также новый порт для транспортировки ядерного топлива. Общие инвестиции в обеспечение мер безопасности оцениваются более чем в 630 млрд иен (около $4,03 млрд).

До весны 2011 года в Японии действовали 54 атомных реактора, которые вырабатывали треть потребляемой электроэнергии. После аварии на АЭС "Фукусима-1" все они были остановлены. Сейчас в стране идет частичный перезапуск атомных станций с соблюдением новых повышенных мер безопасности. В стране действуют 14 реакторов, и их число постепенно увеличивается. 21 ноября губернатор японской префектуры Ниигата одобрил перезапуск одного из реакторов крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива".