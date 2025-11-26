Hh.ru: спрос на умение работать с данными на рынке труда вырос в три раза

В пресс-службе сервиса рассказали, что российские компании за 10 месяцев опубликовали 424,1 тыс. вакансий с таким требованием

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Спрос на умеющих работать с большим объемом данных сотрудников вырос в три раза за последние пять лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе hh.ru.

"Способность собирать, анализировать и использовать данные сегодня становится таким же важным и базовым навыком, как умение работать с компьютером. За последние пять лет такой навык, как "Умение работать с большим объемом информации\данными" стал упоминаться в требованиях работодателей практически в 3 раза чаще: за 10 месяцев компании опубликовали в России 424,1 тыс. подобных вакансий", - говорится в сообщении.

В региональном разрезе традиционно наибольший спрос на специалистов, которые с большими данными на "ты", в Москве - на столицу приходится каждая четвертая вакансия (24%) работодателей. На втором месте Санкт-Петербург, который разместил каждую десятую вакансию на рынке (9%). Следом идут Московская область (6%), Краснодарский край (4%) и Свердловская область (4%), уточнили в компании.

В пресс-службе также рассказали, что чаще всего умение работать с большим объемом информации требуют от операторов call-центров - на них приходится свыше 72,3 тыс. вакансий работодателей, или 17% от общего объема спроса. Неотъемлемой частью работы этот навык стал у менеджеров по продаже или работе с клиентами - для них был открыто 36,2 тыс. подобных вакансий.

В пятерку специалистов, которые, по мнению работодателей, должны уметь работать с большим объемом данных, входят также бухгалтеры, администраторы, менеджеры по закупкам, уточняется в сообщении.