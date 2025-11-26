"Купибилет" рассказал о самом дорогом авиабилете на новогодние праздники

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Самый дорогой авиабилет на новогодние праздники по состоянию на конец ноября продан за 244 тыс. руб. в одну сторону на одного человека, такую сумму заплатил пассажир за перелет в Чили экономклассом. Об этом говорится в исследовании сервиса "Купибилет" (текст есть у ТАСС).

"Самыми дорогими направлениями оказались страны Южной Америки и удаленные экзотические города. Лидером рейтинга стал Пунта-Аренас (Чили) - средняя стоимость перелета в одну сторону на одного человека на новогодние праздники составила 243 620 руб. за билет в экономклассе", - рассказали эксперты.

На втором месте рейтинга Буэнос-Айрес (Аргентина) с ценой 228,8 тыс. руб. за билет, а замыкает тройку Мендоса (Аргентина) - 218,6 тыс. руб. за перелет в одну сторону на человека. В пятерку самых дорогих билетов также вошел перелет в Соронг (Индонезия) за 206,4 тыс. руб. и в Гуаякиль (Эквадор) за 193,6 тыс. руб. за билет из Москвы, отмечается в исследовании.

По данным сервиса, среди самых дешевых авианаправлений на Новый год города центральной России. Например, перелет в Ярцево, Йошкар-Олу и Смоленск обошелся в 1,6 тыс. руб. в одну сторону на человека. В топ-5 также вошли билеты в Пристень за 2 тыс. руб. и в Санкт-Петербург за 2,2 тыс. руб. в одну сторону.

"Таким образом, стоимость путешествия в экзотические направления в 25-30 раз выше, чем поездка по России в праздничные даты. Однако, если самые дешевые направления не привлекают, можно рассмотреть и другие интересные маршруты. Например, Юг России (Сочи, Краснодар, Волгоград) - средний чек на перелет в новогодние даты в этих направлениях составил 8,2 тыс. руб. за билет. Также интересной может быть поездка в Поволжье и Урал (Казань, Уфа, Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург), билет в которые в среднем обойдется в 6,5 тыс. руб.", - подчеркнули в пресс-службе компании.