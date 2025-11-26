"Росэл" создал технологию производства ключевых компонентов для лазеров

Разработка специалистов компании "Оптрон" позволяет создавать оптико-электронные системы, обладающие повышенной устойчивостью к экстремальным воздействиям климатических, механических, коррозионных, электромагнитных и радиационных факторов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Росэл" (входит в госкорпорацию "Ростех") создал оригинальную технологию изготовления гетероструктур - многослойных полупроводниковых кристаллов, сообщили ТАСС в холдинге. Технология прошла полный цикл испытаний, с ее помощью можно организовать производство ключевых компонентов для современных оптоэлектронных приборов различного назначения, в том числе лазеров, светодиодов и фотоприемников.

"Запуск современного производства на основе нашей технологии позволит насытить отечественный рынок доступными и недорогими по сравнению с импортными аналогами компонентами. Это даст импульс для развития перспективных направлений, таких как интеллектуальное освещение и системы "умного города", где надежные и эффективные светодиоды и лазеры играют ключевую роль", - отметили в "Росэл".

"Приборы на основе гетероструктур могут применяться в сфере связи, коммуникации, позиционирования, для решения других специальных задач. Также технология будет востребованной на рынке освещения, включая офисное, улично-дорожное, промышленное, торговое освещение, агрофотонику и архитектурно-художественную подсветку", - рассказали в холдинге.