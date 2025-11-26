Самый маленький участок в РФ продается за 350 тыс. рублей

Его площадь составляет 0,6 сотки, а находится он в городском округе Красногорск Московской области, выяснил ТАСС

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Площадь самого маленького продаваемого участка в России составляет 0,6 сотки. Он находится в городском округе Красногорск Московской области и продается за 350 тыс. рублей, выяснил ТАСС.

По данным "Циан", участок продается в деревне Аристово, объект рассчитан под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

"Можно использовать под барбекю, беседку, личную парковку или гараж. Первым покупателям скидка", - говорится в объявлении.

На втором месте - участок в Хостинском районе Сочи площадью чуть более 0,9 сотки. Его продают на электронном аукционе за 632 тыс. рублей. Участок также имеет статус ИЖС.

На третьем месте - участок площадью в 1 сотку в поселке Ропша Ленобласти, объект выставлен на продажу за 3,5 млн рублей и имеет статус ИЖС. Среди коммуникаций указаны центральное водоснабжение, а также магистральный газопровод.

По словам ведущего аналитика "Циан" Елены Бобровской, на платформе около 1 тыс. участков с минимальной площадью по всей стране. В качестве использования заявлено строительство домов, создание огородов, размещение гаражей, торговых и складских помещений, установка рекламных конструкций и т. д. Все зависит от категории земли и видов разрешенного использования.