В "Руспродсоюзе" не исключили стабилизации цен на шоколад

Зампред правления ассоциации отметил, что снижение цен на шоколад в РФ в ближайшей перспективе в ответ на снижении стоимости фьючерсов на какао-бобы маловероятно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Цены на шоколад в России могут стабилизироваться на фоне снижения стоимости фьючерсов на какао-бобы, заявил ТАСС зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

В середине ноября стоимость фьючерса на какао-бобы с поставкой в декабре 2025 года на лондонской бирже ICE опускалась ниже $5 300 за тонну впервые с 8 февраля 2024 года.

По словам эксперта, снижение цен на шоколад в России в ближайшей перспективе в ответ на снижении стоимости фьючерсов на какао-бобы маловероятно, так как производители и переработчики шоколада обычно заключают контракты на поставку какао-бобов заблаговременно. "Это означает, что в настоящее время они, скорее всего, используют запасы, купленные по более высоким ценам, которые держались в течение 2024 и первой половины 2025 года. Эффект от падения фьючерсов проявится в себестоимости продукции только после того, как будут заключены и выполнены новые контракты по низким ценам", - отметил Леонов.

По его словам, передача снижения оптовых цен на сырье на розничные происходит с существенной задержкой, которая может составлять от трех до шести месяцев и более.

"Какао-бобы - не единственный компонент, влияющий на цену. Удорожание других ингредиентов, таких как молоко, кондитерские жиры, а также рост логистических и упаковочных расходов, затрат на оплату труда поддерживает высокую себестоимость. В связи с высокой волатильностью рынка и другими растущими издержками, более реалистичным сценарием, скорее, является стабилизация цен на шоколад", - добавил Леонов.

По данным ассоциации, средние оптовые цены на шоколад в России с начала 2025 года выросли на 9,4%, до 791 руб./кг. В то же время в рознице шоколад подорожал на 17,4%, до 1 515 руб./кг.