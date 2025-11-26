Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,19%

К 07:10 мск он ускорил снижение и находился на отметке 2 674,83 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,19% и находился на уровне 2 680,94 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на отметке 2 674,83 пункта (-0,41%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.