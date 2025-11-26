Импорт косметики из Южной Кореи в Россию в 2025 году вырос почти на 17%

За десять месяцев РФ оказалась на шестом месте среди импортеров южнокорейской косметики

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 26 ноября. /ТАСС/. Объем импорта косметики из Республики Корея в Россию с января по октябрь вырос на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные южнокорейской таможенной службы.

С января по октябрь включительно объем поставок из Южной Кореи в Россию составил $302,7 млн, показатель за аналогичный период 2024 года достиг $258,8 млн. За десять месяцев 2023 года импорт косметической продукции составил $270 млн. За весь прошлый год в Россию было завезено южнокорейской косметики на $322 млн.

Максимальный месячный показатель в 2025 году был зафиксирован в июле - $37,5 млн. В октябре Южная Корея экспортировала косметические средства на $28,7 млн, в сентябре - на $34,2 млн.

За десять месяцев Россия оказалась на шестом месте среди импортеров южнокорейской косметики. В первую пятерку вошли США ($1,49 млрд), Китай ($1,41 млрд), Япония ($735 млн), Гонконг (специальный административный район КНР, $488 млн) и Вьетнам ($327 млн).