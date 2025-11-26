Гендиректор Alibaba: пузырь на рынке ИИ не возникнет в ближайшие три года

Эдди Ву считает, что модели искусственного интеллекта будут применяться к еще большему количеству сценариев, и их проникновение в различные отрасли продолжит расширяться

ШАНХАЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Инвесторы не должны бояться возникновения финансового пузыря на рынке искусственного интеллекта (ИИ) в ближайшие три года. Такое мнение выразил главный исполнительный директор китайской компании Alibaba Эдди Ву (У Юнмин).

"Цикл расширения [спроса] продлится как минимум два-три года, и в течение как минимум трех лет ресурсы ИИ будут в дефиците, - приводит его слова издание "Чжэнцюань шибао". - Так называемый пузырь ИИ вряд ли появится в эти три года".

Он отметил, что со второй половины 2025 года системы хранения данных, процессоры, серверы ИИ и другие технологические компоненты пребывают в дефиците. "Это цикл, в котором спрос на ИИ побуждает производителей по всей цепочке поставок расширять производство", - добавил он.

Эдди Ву полагает, что возможности моделей ИИ будут увеличиваться, они будут применяться к еще большему количеству сценариев, и их проникновение в различные отрасли продолжит расширяться. По его словам, на этом фоне Alibaba максимально ускорила темпы развития цепочек поставок и центров обработки данных. Предыдущий трехлетний план инвестиций компании в ИИ-инфраструктуру в размере 380 млрд юаней (около $52 млрд) может быть увеличен, добавил он. "Теперь кажется, что эта цифра слишком мала", - сказал Эдди Ву.

В феврале Alibaba заявила, что в течение трех лет инвестирует 380 млрд юаней в создание облачных платформ и инфраструктуры искусственного интеллекта.

Как сообщило в октябре агентство Bloomberg со ссылкой на опрос инвестиционного банка Bank of America, рекордное число фондовых менеджеров уверены, что акции технологических компаний переоценены на фоне ажиотажа вокруг ИИ и находятся в состоянии финансового пузыря.