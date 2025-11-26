"Золотое яблоко" открывает склад на северо-востоке Москвы

Открытие склада обеспечит порядка 500 новых рабочих мест и повысит логистическую мощность компании в Москве и Подмосковье

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российский бьюти-ретейлер "Золотое яблоко" открывает новый распределительный центр площадью около 12 тыс. кв. м. в северо-восточной части Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Компания запускает новый распределительный центр площадью около 12 тыс. кв. м. Склад расположен в северо-восточной части столицы, в районе Марьина Роща", - сказано в сообщении.

По словам представителя пресс-службы, открытие склада обеспечит порядка 500 новых рабочих мест и повысит логистическую мощность компании в Москве и Подмосковье, позволяя быстрее обрабатывать и доставлять заказы по региону. "Оснащение и складские мощности нового распределительного центра позволяют "Золотому яблоку" обрабатывать более 14,5 млн заказов в год", - поделились в компании.

К концу ноября 2025 года у "Золотого яблока" работает 14 складов по всей России - как в собственном управлении, так и по модели 3PL. Ранее в 2025 году компания открыла два склада: самый крупный распределительный центр ретейлера в Истринском районе Московской области (47 тыс. кв. м) и первый дальневосточный склад компании в Хабаровске (15 тыс. кв. м).

"Золотое яблоко" - один из крупнейших международных бьюти-ретейлеров. Компания была основана в 1996 году в России, сегодня ведет бизнес в шести странах: России, Казахстане, Белоруссии, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии. В ассортименте ретейлера представлено около 5 тыс. брендов в таких категориях, как красота, аксессуары, товары для дома, техника, украшения и другое.