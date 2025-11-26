Бюджет Кузбасса на 2026 год приняли в первом чтении с дефицитом в 10%

Расходы составят 215,2 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 26 ноября. /ТАСС/. Доходы бюджета Кемеровской области в 2026 году планируются в размере 198,3 млрд рублей, расходы - 215,2 млрд рублей при дефиците в 10% от собственных доходов. Главный документ региона принят на очередном заседании парламента Кузбасса в первом чтении, следует из данных онлайн-трансляции.

"На сегодняшний день мы переживаем не самые лучшие времена. Основная причина очевидна - снижение финансовых результатов работы угольных компаний, а, соответственно, снижение отчислений в бюджет в виде налога на прибыль. Второй год подряд бюджет на ближайшую трехлетку мы формируем в условиях беспрецедентного снижения собственных доходов региональной казны. Поэтому нам приходилось сокращать значительную часть расходов и оптимизация ведется постоянно. <...> На 2026 год составят 198,3 млрд рублей, расходы 215,2 млрд рублей. Дефицит областного бюджета составит 16,9 млрд рублей, или 10% от объема доходов без учета безвозмездных поступлений", - сказал во время заседания первый заместитель председателя правительства - министр финансов Кузбасса Игорь Малахов.

По его словам, основными отраслями экономики, которые могут заменить потери в угольной сфере, являются обрабатывающая промышленность, агропромышленный комплекс, логистика и туризм. "Но можно в другую сторону посмотреть, ведь уголь все равно в Кузбассе будет. Как один из вариантов - развитие углехимии. В Китае порядка 380 млн тонн угля направляется в углехимию. Это порядка 10% от добываемого угля. Если мы хотя бы 10% от добываемого угля у нас будем направлять в углехимию, это будет дополнительное развитие нашей экономики", - считает Малахов.

Он добавил, что несмотря на серьезную оптимизацию, большая часть средств, заложенных в бюджете, будет направлена на социально важные сферы деятельности. Так, 50,6 млрд рублей (23,5% расходов) направлены на развитие системы образования Кузбасса, 38,8 млрд рублей (18% расходов) - на развитие здравоохранения Кузбасса, 38,5 млрд рублей (17,9% расходов) - на развитие жилищно-коммунального комплекса и дорожного комплекса, 31,4 млрд рублей (14,6% расходов) - на социальную поддержку населения. Также 10,6 млрд рублей пойдут на обслуживание госдолга.

Как сообщалось ранее, согласно тексту пояснительной записки, объемы добычи угля в Кемеровской области в 2026-2028 годах будут падать ежегодно на 2-3%. Кроме этого, в бюджете на 2026 год прогнозируется снижение добычи золота на 40% до 572,7 кг. Добыча серебра в 2026 году сохранится на уровне 2025 года и составит 4,3 тонны, но к 2028 году сократится до 3,3 тонн. Добыча железной и нефелиновой руд ожидается примерно на уровне 2025 года.

Изначально бюджет на 2025 год был утвержден с доходами 229,6 млрд рублей, расходами в 245,9 млрд рублей. Затем доходы выросли до 233,3 млрд рублей, расходы - 255 млрд рублей.