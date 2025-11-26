Эксперт Воротников: СПИК позволят развить судоремонтные мощности в Арктике

Государство в лице регуляторов отрасли должно обеспечить локализацию промышленного производства, сообщил координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 26 ноября. /ТАСС/. Специальные инвестиционные контракты (СПИК) необходимо применять для развития судостроительных и судоремонтных мощностей в Арктике в рамках развития Трансарктического транспортного коридора. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Северного форума в Якутске координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Александр Воротников.

Трансарктический транспортный коридор - маршрут, связывающий восточную и западную части России, порты Санкт-Петербурга и Владивостока, через северные моря, порты Мурманска и Архангельска, призванный соединить мировые промышленные, сельскохозяйственные, энергетические центры и потребительские рынки более коротким, безопасным и экономически выгодным маршрутом.

"Это создание портовой инфраструктуры (в рамках развития Трансарктического транспортного коридора - прим. ТАСС), обеспечения судами и судоремонтными мощностями. Потому что, понятно что суда нужно ремонтировать на месте, а не гонять их куда-то в центр. Значит, нужно либо строительство новых судостроительных мощностей, либо реконструкция старых, например, Жатайская судоверфь в Якутии. Какой может быть инструмент при этом? Это специальный инвестиционный контракт (СПИК). Это соглашение между инвестором и государством, в котором фиксируются обязательства инициатора проекта по освоению производственной мощности в установленные сроки и привлечение инвестиций. Такой инструмент сейчас слабо используются российской судостроительной и судоремонтной отраслями", хотя в положение о нем он предусмотрен", - сообщил Воротников. По словам эксперта, государство в лице регуляторов отрасли со своей стороны должно обеспечить локализацию промышленного производства.

Также Воротников подчеркнул, что в рамках реализации проекта Трансарктического транспортного коридора необходимо развивать не только портовую инфраструктуры, но арктические опорные города, находящиеся по пути маршрута. "Потому что, не развивая эти города, а они находятся на всей территории коридора, мы и коридор не разовьем. Люди, которые здесь живут, именно они и занимаются обслуживанием судов и обслуживанием портов. То есть там, где они живут, все это связано с развитием транспортного коридора и развитие этих городов", - отметил он. По его словам, одним из важнейших механизмов для развития Трансарктического транспортного коридора и опорных городов в Арктике является частно-государственное партнерство, и у России есть положительный опыт использования данного инструмента. Он напомнил, что правительством РФ утвержден список арктических опорных агломераций, в него включено более 500 мероприятий до 2035 года с объемом инвестиций более 3 трлн рублей, и большая часть будет финансироваться из внебюджетных источников.

О форуме

В 2025 году Северный форум по устойчивому развитию (СФУР) проходит 26-28 ноября в шестой раз в Якутске. Организаторами VI СФУР выступают правительство Республики Саха (Якутия), международная организация северных регионов "Северный форум", Северо-Восточный федеральный университет, Арктический государственный институт культуры и искусств, Институт мерзлотоведения и научно-образовательный центр "Север".

Северный форум по устойчивому развитию - постоянно действующая ежегодная международная экспертная площадка для обсуждения проблем и перспектив устойчивого развития Севера и Арктики. Основная идея форума - объединить мировое сообщество для решения проблем устойчивого развития регионов Севера и Арктики, достижение 17 целей устойчивого развития ООН.