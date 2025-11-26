"Агроэкспорт": импорт КНР мяса птицы из РФ вырос на 15% с начала 2025 года

В стоимостном выражении российский экспорт мяса птицы в Китай вырос на 10%, сообщили в федеральном центре

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российский экспорт мяса птицы в Китай в январе - октябре 2025 года вырос в натуральном выражении на 15%, в стоимостном - на 10%, сообщили ТАСС в федеральном центре "Агроэкспорт".

"Согласно данным ГТУ КНР, за январь - октябрь 2025 года Китай закупил из России 134 тыс. тонн мяса птицы на $381 млн. В прошлом году за этот же период Поднебесная импортировала 116 тыс. тонн этой продукции на $346 млн. Таким образом, китайский импорт мяса птицы из России вырос на 15% в натуральном выражении и на 10% - в стоимостном", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в стоимостном выражении по категориям мяса птицы импорт Китая из России в 2025 году распределился следующим образом: куриные лапки - $281,7 млн, куриные крылья - $66,9 млн, части тушек и субпродукты индейки - $30,5 млн, части тушек и субпродукты уток - $1,1 млн, куриные субпродукты - $551,5 тыс., тушки индейки - $86 тыс.

"Агроэкспорт" также сообщает, что по объему выручки Россия занимает второе место среди стран-экспортеров мяса птицы в Китай, уступая только Бразилии ($795 млн) и опережая Таиланд ($350 млн). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Россия поднялась на одну позицию, обойдя Таиланд.