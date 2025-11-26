FT: Китай обогнал США на рынке открытых ИИ-моделей

По данным газеты, общая доля загрузок новых китайских открытых ИИ-моделей за последний год выросла до 17%

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Китай обогнал США на мировом рынке моделей искусственного интеллекта (ИИ) с открытым исходным кодом. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на исследование, проведенное Массачусетским технологическим институтом и стартапом Hugging Face.

По его информации, общая доля загрузок новых китайских открытых ИИ-моделей за последний год выросла до 17%, в то время как доля американских достигла 15,8%. Издание отмечает, что китайские компании впервые обошли американских разработчиков, таких как Google, Meta и OpenAI.

Открытые модели, которые создатели могут бесплатно загружать, изменять и интегрировать, облегчают стартапам создание продуктов, а исследователям - их совершенствование. Их широкое внедрение сильно повлияет на будущее ИИ. FT пишет, что стремление Китая к выпуску открытых моделей резко контрастирует с подходом большинства крупнейших американских технологических компаний. OpenAI и Google предпочитают сохранять полный контроль над своими передовыми технологиями, получая от них прибыль благодаря клиентским подпискам или корпоративным соглашениям. В КНР открытый исходный код стал более распространенным трендом.

Как пишет газета, компания DeepSeek шокировала Кремниевую долину, представив свою ИИ-модель, которая, несмотря на меньшую стоимость, не уступала американским конкурентам. В связи с этим администрация президента США Дональда Трампа пытается убедить американские организации инвестировать в модели с открытым исходным кодом, отмечает газета.