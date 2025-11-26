Максимальная ставка по вкладам в рублях выросла до 15,5%

ЦБ использует данные Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка и других кредитных организаций для мониторинга

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, во второй декаде ноября выросла до 15,5% с 15,32% в первой декаде, говорится в материалах Банка России.

В число банков, данные которых регулятор использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк "Дом.РФ", "Московский кредитный банк", Т-банк, ПСБ и Совкомбанк.

При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу, не рассматриваются вклады с дополнительными условиями: приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни и тому подобное. Кроме того, в расчет не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.