Ростех провел успешные испытания авиадвигателя ПД-8 в условиях ливня

Двигатель отработал без замечаний, и подтвердил заявленные характеристики и надежную работу, сообщили в ОДК

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) провела испытания авиационного двигателя ПД-8 для самолета Superjet по забросу воды. В ходе испытаний подтвердилась надежная работа силовой установки при воздействии ливня, считающегося одним из самых сложных погодных условий, говорится в сообщении госкорпорации.

"Испытания в условиях заброса воды имитируют попадание дождя на вход в двигатель и являются важным этапом подготовки к сертификации нового ПД-8. Для их проведения на ОДК-Сатурн мы создали специальное оборудование, которое позволяет распылять несколько тонн воды. Задача этих инженерных испытаний - проверить надежность ПД-8 при воздействии одних из самых тяжелых погодных условий - ливневых осадков. Двигатель в очередной раз доказал правильность применяемых конструкторских решений. Испытания прошли в штатном режиме, ПД-8 отработал без замечаний, и подтвердил заявленные характеристики и надежную работу", - отметил заместитель директора по продажам ОДК Федор Миронов, слова которого приводятся в сообщении.

На испытательном стенде было сымитировано воздействие сильного дождя на двигатель при взлете самолета, наборе высоты и заходе на посадку. Испытания состояли из трех циклов: они включали в себя различные режимы работы двигателя от малого газа до взлетного режима, в том числе с выполнением резких наборов и сбросов оборотов.