Politico: ЕЦБ хочет расширить использование евро для укрепления позиций Европы

По данным газеты, банк намерен более активно поддерживать внешнюю торговлю и, в конечном счете, получить часть выгод, которыми исторически пользовались США

Здание ЕЦБ © Thomas Lohnes/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Европейский центральный банк (ЕЦБ) разрабатывает планы по расширению использования евро по всему миру в надежде обратить "шаткое доверие к политическому и финансовому лидерству США" на пользу Европе. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

ЕЦБ стремится, по их данным, смягчить любые потрясения, если США, десятилетиями поддерживавшие мировую финансовую систему долларами, "внезапно решат этого не делать или выдвинут неприемлемые условия для подобной поддержки". ЕЦБ также намерен более активно поддерживать внешнюю торговлю и, в конечном счете, получить часть выгод, которыми США исторически пользовались благодаря контролю над мировой резервной валютой.

По словам сотрудника европейского аналитического центра Bruegel Франческо Пападиа, бывшего генерального директора по рыночным операциям ЕЦБ, такие усилия разумны и отражают растущую готовность европейских властей к более широкому использованию евро во всем мире. По его мнению, ЕЦБ мог бы облегчить доступ к своп-линии EUREP, посредством которой центробанки обмениваются валютами для обеспечения ликвидности, "снизив стоимость операций, увеличив доступные объемы или продлив сроки использования".

Глава французского центробанка Франсуа Вильруа де Гало отметил, что Европа могла бы поучиться в этом отношении у Китая, подчеркнув, что EUREP "может сделать выставление счетов в евро более привлекательным", расширив предоставление линий ликвидности в евро. Пекин открыл около 40 своповых линий с торговыми партнерами по всему миру для поддержки своей растущей внешней торговли. ЕЦБ же - традиционно осторожный банк - "не продвигает евро в той же степени, в какой КНР распространяет юань".

Для международных партнеров еврозоны осознание того, что они могут получить доступ к евро в периоды стресса, само по себе ценно, поскольку помогает предотвратить страх финансовой нестабильности, заявил на условиях анонимности один из членов ЕЦБ, устанавливающих процентные ставки. "Понимание того, что иностранные коммерческие банки могут брать кредиты в евро, будучи уверенными в наличии доступа к евроликвидности [в качестве страховки], стимулирует использование евро", - пояснил экономист.