Середюк: в Кузбассе 75% угольных компаний работают с убытком

Как сообщил губернатор региона, приостановлена работа 18 предприятий

КЕМЕРОВО, 26 ноября. /ТАСС/. Убытки фиксируют 75% угольных компаний Кемеровской области из-за кризиса в отрасли, сообщил губернатор Илья Середюк в ходе прямой линии.

"Мировые цены на уголь на рынке очень низкие, и курсовая разница не в пользу работы предприятий. 75% наших угольщиков работают с отрицательной рентабельностью, а значит, - с убытком. И финансируют свою деятельность за счет текущей продажи угля и работы других активов. У нас многие угольщики работают как холдинговые предприятия, у многих из них есть другие направления бизнеса. Чтобы поддерживать предприятия, финансировать текущую деятельность в условиях убытков, они привлекают средства коммерческих банков и рассчитывают на государственную поддержку", - сказал Середюк.

По его словам, ранее прогнозировалось, что 30 предприятий из 151 будут работать в так называемой красной зоне. Это не позволяет предприятиям выплачивать зарплату, налоги и проводить другие платежи. В настоящее время приостановлена работа 18 угольных предприятий. В связи с этим для региона будет важно заключить соглашение с РЖД о вывозе угля на восток в размере 60 млн тонн в 2026 году.

"Для Кузбасса важно сохранение практики заключения с РЖД соглашений о вывозе угольной продукции на восток, доказавшее свою эффективность для угольных компаний. Со своей стороны Кузбасс полностью выполняет соглашение с РЖД, в целом за год планируется вывезти 54 млн тонн. На следующий год соглашение обсуждается, и мы направили свои предложения РЖД заключить соглашение об отгрузке угля из Кузбасса в объеме 60 млн тонн", - подчеркнул Середюк.

В Кузбассе в угольной отрасли заняты свыше 110 тыс. человек. В регионе работают более 150 угольных предприятий, где добывается свыше 50% всего российского угля. Предприятия отрасли являются градообразующими для большей части городов региона, а налоги от угольной отрасли формируют основную доходную часть в бюджете области.