ФАС согласовала сделку по покупке ЕМС сети клиник "Семейный доктор"

В ведомстве отметили, что сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке предоставления медицинских услуг

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала сделку по покупке "ЕМС-холдко" (учредителем которой является "Юнайтед медикал груп", холдинговая компания "Европейского медицинского центра") 100% голосующих акций сети частных многопрофильных клиник "Семейный доктор", сообщили в пресс-службе ведомства.

"Служба рассмотрела ходатайства АО "ЕМС-холдко" о даче предварительного согласия на приобретение 100% голосующих акций в уставном капитале АО "Семейный доктор", - отметили в ФАС.

По оценкам ведомства, "сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке предоставления медицинских услуг".

Сеть клиник "Семейный доктор" работает в Москве с 2002 года и насчитывает 16 клиник, клинико-диагностическую лабораторию, многопрофильный госпитальный центр, а также более 10 специализированных медицинских центров. Выручка компании в 2025 году ожидается на уровне 9,3 млрд рублей.