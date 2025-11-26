Москва купит 15 новых поездов для Центрального транспортного узла до конца 2030 года

Закупка станет очередным шагом в реализации масштабной программы обновления подвижного состава ЦТУ

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Обновление подвижного состава в Центральном транспортном узле (ЦТУ) планируется продолжить, в течение пяти лет столица приобретет 15 новых поездов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы приняло решение о закупке 15 поездов (165 вагонов) нового поколения со сроком поставки до конца 2030 года (2026 год - 5 поездов, 2027 год - 3 поезда, 2028 год - 2 поезда, 2029 год - 3 поезда, 2030 год - 2 поезда), предназначенных для перевозок пассажиров на региональных железнодорожных направлениях, которые связывают Москву с Калужской, Тульской, Владимирской и другими близлежащими областями. Подвижной состав будет закуплен с привлечением средств казначейского инфраструктурного кредита", - говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление о направлении средств на эти цели подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Закупка станет очередным шагом в реализации масштабной программы обновления подвижного состава ЦТУ, которую по поручению президента Российской Федерации реализует ОАО "РЖД" совместно с правительством Москвы и при поддержке правительства Российской Федерации.

"ЦТУ, объединяющий 11 субъектов Российской Федерации: Москву, Московскую область и сопредельные с ними регионы, - это более 30 млн человек и почти 75% всех пригородных железнодорожных перевозок России (свыше 2 млн пассажиров в сутки). Поэтому обновление подвижного состава ЦТУ имеет решающее значение для повышения комфорта перевозки пассажиров железнодорожным транспортом", - добавили в мэрии.

Там подчеркнули, что обновление подвижного состава Московских центральных диаметров было завершено в сентябре. Кроме того, в июне было начато обновление подвижного состава на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД), где пассажиров перевозят уже 9 поездов последнего поколения "Иволга 4.0". Всего до 2030 года на Ярославское направление будет поставлено 92 поезда (свыше 1 тыс. вагонов), благодаря чему удастся полностью обновить действующий парк и сократить средний возраст подвижного состава в 5 раз - до 3,5 лет, а также увеличить количество пассажирских мест и комфорт на самом населенном направлении.

"В 2026 году планируется продолжить обновление поездов на железнодорожных маршрутах, связывающих Москву с Калужской, Тульской и другими близлежащими областями. Проект рассчитан на период до 2035 года и предусматривает закупку порядка 100 современных составов, что позволит сократить интервал движения поездов между Москвой и региональными центрами. В результате новые стандарты комфорта перевозки пассажиров будут внедрены на всем ЦТУ. Подвижной состав закупается исключительно у российских производителей", - заключили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.