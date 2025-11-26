Объем выданных регионам казначейских кредитов составляет 439 млрд рублей

Их получили 79 субъектов Российской Федерации

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Объем кредитов, предоставленных регионам Казначейством России, составляет 439 млрд рублей, заявил руководитель ведомства Роман Артюхин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Благодаря эффективной системе управления ликвидностью действительно появился новый ресурс на федеральном уровне - это казначейские кредиты. В настоящее время объем кредитов, предоставленных регионам, составляет 439 млрд руб. Во-первых, это специальные казначейские кредиты, которые получили 79 субъектов Российской Федерации", - сказал Артюхин.

Кроме того, реализуется 424 инвестиционных проекта, отобранных правительством, общая сумма по ним составляет 189 млрд рублей.

Также Артюхин рассказал об инструменте казначейских инфраструктурных кредитов, которые выдаются на проекты, улучшающие качество жизни - в сферах инфраструктуры, ЖКХ и транспорта. "Эти проекты также отбираются правительством Российской Федерации. В настоящее время кредиты получили 37 регионов на сумму 61,2 млрд руб. Наша задача - не только предоставить кредиты, но и, конечно, обеспечить их целевое использование и прослеживаемость движения средств. Со всеми регионами мы наладили активное взаимодействие, проводим заседания штабов, подводим итоги. Если видим какие‑то риски, помогаем регионам с ними справиться", - отметил глава Казначейства.

Регионам предоставляются и бюджетные кредиты на пополнение остатков в качестве инструмента поддержки ликвидности. В этом году такие кредиты получили 53 региона на сумму 188 млрд рублей. Из них четыре региона получили 10 млрд рублей на осуществление северного завоза.