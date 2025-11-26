СФ ратифицировал протокол о беспошлинных поставках бензина в Южную Осетию

Протокол временно применяется по истечении 10 дней с даты его подписания

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании ратифицировал протокол о внесении изменения в соглашение между правительствами РФ и Южной Осетии о режиме торговли товарами от 2 марта 2012 года. Согласно нововведениям, в отношении некоторых моторных бензинов не применяется вывозная таможенная пошлина.

В связи с введением в 2023 году временного запрета на вывоз бензина товарного и дизельного топлива из РФ возникли высокие риски острой нехватки моторного топлива и приостановки поставок данного вида автомобильного бензина в Южную Осетию. Протоколом дополняется перечень товаров, вывозимых на таможенную территорию Республики Южная Осетия из РФ, в отношении которых не применяется вывозная таможенная пошлина, позицией следующего содержания: "Бензины моторные с октановым числом 95 или более, но менее 98 (по исследовательскому методу)".

Протокол временно применяется по истечении 10 дней с даты его подписания, вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, и распространяется на правоотношения, возникшие с 19 октября 2023 года.

Ранее пресс-служба югоосетинского кабмина сообщала, что 19 июня 2025 года Южная Осетия и Россия подписали на полях Петербургского экономического форума протокол о внесении изменения в соглашение между правительствами двух стран о режиме торговли товарами от 2 марта 2012 года. Изменения касаются освобождения от вывозной таможенной пошлины бензина с октановым числом 95-98 (по исследовательскому методу). Документ подписали министр экономического развития Южной Осетии Сармат Котаев и замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.