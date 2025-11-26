Сийярто: Венгрия поможет Сербии в связи с санкциями США против NIS

Венгерский глава МИД также отметил, что сербская ситуация показывает, в какое уязвимое положение лидеры Евросоюза хотят поставить Будапешт

Редакция сайта ТАСС

БУДАПЕШТ, 26 ноября. /ТАСС/. Венгрия окажет помощь Сербии, оказавшейся в сложном положении в связи с прекращением поставок нефти из-за американских санкций. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, отправившийся в рабочую поездку в Белград.

"Мы, венгры, конечно, помогаем Сербии, сербскому народу, сербской экономике, и детали этой помощи будут уточнены сегодня в Белграде", - сказал глава МИД в видеообращении, которое было показано телеканалом М1.

Сийярто также отметил, что ситуация в Сербии показывает, в какое уязвимое положение лидеры Евросоюза хотят поставить Венгрию, лишив ее дополнительных путей транспортировки российской нефти. "Сербия также снабжалась по трубопроводу, а затем из-за санкций его работа была прервана, поэтому Сербия оказалась в сложном положении", - уточнил министр. Он подчеркнул, что именно поэтому Будапешт выступает против усилий Брюсселя, направленных на отказ от российских нефти и газа.

Компания NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") сообщила, что приступила к процедурам по остановке нефтеперерабатывающего завода в Панчеве в связи с нехваткой нефти, вызванной санкциями США. В то же время НПЗ продолжает поставлять нефтепродукты на внутренний рынок благодаря заранее сформированным запасам. NIS выразила надежду на скорейшее восстановление работы этого предприятия, которое играет важную роль для всего региона.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что прекращение работы NIS, оказавшейся под санкциями США, может иметь тяжелейшие последствия для экономики страны. В январе 2025 года Минфин США включил NIS в санкционный список вместе с российской "Газпром нефтью", которая является мажоритарным акционером сербской компании. После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября.

В Минэнерго Сербии сообщили 11 ноября, что российские владельцы NIS уведомили власти США о своей готовности передать контроль над компанией третьей стороне. 19 ноября "Нефтяная индустрия Сербии" запросила у Вашингтона новую лицензию, которая позволила бы ей вести операционную деятельность во время переговоров о смене собственников.