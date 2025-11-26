OpenAI отвергла обвинения в помощи ChatGPT в самоубийстве подростка

Компания настаивает на том, что нейросеть пыталась его спасти

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, отвергла обвинения в том, что чат-бот помог подростку из США совершить самоубийство, и настаивает на том, что нейросеть пыталась его спасти. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы суда.

"Полное ознакомление с его перепиской [с нейросетью] показывает, что к его гибели <...> привел не ChatGPT", - приводит агентство заявление компании для суда.

По данным OpenAI, подросток рассказывал чат-боту о своих проблемах и мыслях о самоубийстве, возникших еще за несколько лет до того, как он начал пользоваться ChatGPT. Юристы компании утверждают, что нейросеть более 100 раз советовала подростку обратиться в социальные службы или поговорить с близкими. За несколько дней до трагедии мальчик рассказывал чат-боту о своих попытках обратиться за помощью к окружающим, однако никто не отреагировал.

Ранее семейная пара из штата Калифорния подала иск против OpenAI, обвиняя компанию в смерти 16-летнего сына. Как сообщает телеканал NBC News, подросток рассказывал чат-боту о своих проблемах, и за несколько недель до его смерти нейросеть превратилась из программы-помощника в "тренера по суициду". Как утверждают родители подростка, чат-бот не только не прекратил общение, когда их сын написал о желании совершить самоубийство, но и предоставил ему информацию по теме, в том числе о том, как составить предсмертную записку.