Лихачев: договоренности с Киевом по ЗАЭС будут достигаться из реального хода дел

Глава Росатома не исключил международного сотрудничества

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Киев заявляет о желании вернуть контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС) в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа, но договоренности будут достигаться "из реального положения дел", а не как хочет Украина. На это указал глава Росатома Алексей Лихачев в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live".

"В том числе и это произносят руководители киевского режима, но здесь договоренности будут достигаться не исходя из того, что хочет Украина, а исходя из реального положения дел", - сказал он.

"При этом руководство страны не исключает возможность использования электроэнергии Украины в формате международного сотрудничества. Собственно, мы вообще не исключаем международного сотрудничества", - добавил Лихачев.