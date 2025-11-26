АТОР: спрос россиян на новогодние туры по России снизился на 10-15%

По данным ассоциации, граждане уже купили 75% туров по стране на новогодние праздники

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Спрос россиян на туры по стране в период новогодних праздников снизился в среднем на 10-15% по сравнению с тем же периодом 2024 года, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС.

"Сейчас, что касается Нового года, мы видим волну снизившегося спроса. У разных компаний снижение по сравнению с прошлым годом составляет 20-30%, у кого-то даже есть небольшой рост. Это зависит от масштаба компании и от диапазона предлагаемых программ. Усредненно наши аналитики пришли к выводу, что снижение спроса на новогодние праздники во внутреннем туризме составляет порядка 10-15%", - сказала она.

По данным АТОР, россияне уже купили 75% туров по стране на новогодние праздники. Самыми популярными направлениями стали: Краснодарский и Ставропольский края, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Крым. При этом спрос на новогодние турпоездки в Крым вырос на 30% к 2024 году, несмотря на рост цен в среднем на 30%.

Также, по словам Ломидзе, фиксируется значительный рост спроса на горнолыжные курорты. "Цифра минус 10% на Новый год отнюдь не означает большого количества пустых мест на тех курортах, которые востребованы на новогодние праздники", - объяснила она.