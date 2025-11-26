Boeing поставит ВВС США еще 15 самолетов-заправщиков KC-46A

Сумма сделки оценивается в $2,47 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Американская корпорация Boeing заключила контракт с Военно-воздушными силами (ВВС) США на поставку 15 новых самолетов-заправщиков KC-46A Pegasus на сумму $2,47 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.

"Заключение контракта поможет гарантировать стабильность производства, в том числе в части нашей длинной цепочки поставок, чтобы и дальше обеспечивать высокие возможности KC-46A", - отметил вице-президент корпорации Джейк Квасник.

В 2024 году ВВС США заключили с Boeing аналогичный контракт на поставку 15 заправщиков той же модели на сумму $2,38 млрд. С момента начала производства этих самолетов в 2019 году американские вооруженные силы получили 98 новых KC-46A.

KC-46A Pegasus - многоцелевой самолет, в функции которого, помимо дозаправки в воздухе, вошли грузовые и пассажирские авиаперевозки, медицинская эвакуация авиационным транспортом и обмен данными в рамках перспективной системы управления на театре военных действий ABMS (Advanced Battle Management System) - одной из новейших инициатив ВВС США по созданию передовой системы управления.