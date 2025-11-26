"Т-Инвестиции" выпустили приложение "Финансист" для iPhone

В App Store оно замаскировано под приложение для разделения совместных расходов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. "Т-Инвестиции" выпустили обновленную версию официального приложения для устройств Apple - теперь оно называется "Финансист" и замаскировано под приложение для разделения совместных расходов, сообщила пресс-служба компании.

"Старые версии приложения продолжат работать, но новых функций в них уже не будет", - отметили в пресс-службе.

Новое приложение доступно в App Store. В компании предупредили, что версию могут удалить из магазина в ближайшее время.

Среди ключевых обновлений - раздел "Будущие размещения" с информацией об IPO, SPO и новых выпусках ценных бумаг, режим быстрой торговли с отображением доходности по стакану, а также интеграция криптовалютных активов с биржи Bybit, включая фьючерсы и спотовые контракты. Пользователи также получили доступ к вертикальным обучающим видео в ленте "Пульс" и центру уведомлений о торговых событиях в реальном времени.