В РФ обсуждают меры против банков и операторов, не реагирующих на мошенничество

Речь идет о случаях, если они не отреагировали на случаи мошенничества, которые уже промаркированы в антифрод-системе

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. В России обсуждается в том числе материальная ответственность банков и операторов связи, если и те, и другие не будут реагировать на промаркированные в антифрод-системе случаи мошенничества, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, выступая в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

"Мы обсуждаем все-таки наличие какой-то, в том числе и материальной ответственности между банками и операторами связи в случае, если ни одни, ни другие не отреагировали на случаи мошенничества, которые уже промаркированы в нашей антифрод-системе", - сказал он.