В Тольятти запустили производство комплектов подушек для сидений Lada

Объем выпуска составит до 150 тыс. комплектов в год

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Компания "Пенный берег" (входит в группу "Полад") запустила в Тольятти Самарской области производство комплектов подушек для сидений автомобилей Lada Vesta и Lada Aura при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП, координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга). Общий объем выпуска составит до 150 тыс. комплектов в год, сообщили в пресс-службе фонда.

"Компания "Пенный берег" (входит в группу "Полад") начала в Тольятти производство комплектов подушек для сидений автомобилей Lada Vesta и Lada Aura. Общий объем выпуска составит до 150 тыс. комплектов в год", - сказано в сообщении.

Уточняется, что инвестиции в создание производства составили 424 млн рублей, из которых 283 млн рублей предоставил федеральный ФРП в виде льготного займа по специальной программе "Автокомпоненты". На средства займа ФРП предприятие приобрело высокопроизводительную линию производства набивки из пенополиуретана (ППУ) и проволокогибочный станок для организации собственного изготовления каркасов для подушек.

По мнению министра промышленности и торговли Самарской области Дениса Гуркова, открытие производства с использованием льготного займа от ФРП является примером эффективной господдержки. "С 2015 года в Самарской области ФРП профинансировал 57 проектов, предоставив займы на сумму почти 30 млрд рублей. Только в этом году поддержано 10 проектов на 7,4 млрд рублей. Такие меры укрепляют промышленный потенциал и создают рабочие места, подтверждая плодотворное сотрудничество бизнеса и власти", - цитирует его слова пресс-служба.

"Компания создала новое производство благодаря займу Фонда развития промышленности. Запускаемые в "серию" изделия разработаны и спроектированы с учетом спецификаций и требований автомобилей Lada Vesta и Lada Aura. Кроме того, планируется обеспечить комплектами подушек новинку 2026 года - Lada Azimut", - считает генеральный директор ООО "Пенный берег" Павел Зелюков. Он также отметил, что уход западных компаний с российского рынка открыл новые возможности по выпуску комплектов подушек для автомобильных сидений локализованных в России иностранных автобрендов.

В пресс-службе уточнили, что предприятие наладило выпуск комплектов подушек типов Standard, Comfort и Sports. Так, подушки комплекта типа Standard обеспечивают хорошую эластичность и быстрое восстановление формы, не утяжеляют конструкцию автомобиля, имеют высокую воздухопроницаемость, гипоаллергенны и влагостойки. Подушки типа Comfort представляют специализированные автомобильные подушки с улучшенными эргономическими и функциональными характеристиками. А комплект Sports - набор специализированных подушек, разработанных для активного стиля вождения и повышенных нагрузок, "спортивная" версия делает акцент на жесткости, фиксации тела и долговечности.

О фонде

ФРП создан в 2014 году по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы фонда позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

Высшим органом управления ФРП, принимающим стратегические решения о его деятельности, является наблюдательный совет, который возглавляет глава Минпромторга Антон Алиханов. Госкорпорация ВЭБ.РФ курирует ФРП в части координации его работы в системе институтов развития РФ.