АТОР: новогодний отдых в России подорожал за год на 10-20%

Средняя стоимость новогоднего тура по РФ составляет около 50 тыс. рублей на четыре дня

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Стоимость туров по России на новогодние праздники выросла в среднем на 10-20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС.

"Цены по сравнению с прошлым годом выросли от 10% до 20%. В Крыму порядка 30% рост цены", - сказала она.

По данным АТОР, средняя стоимость новогоднего тура по России в настоящее время составляет около 50 тыс. руб. на четыре дня. Отдых в Краснодарском крае стоит 68-75 тыс. руб. за пять ночей, в Кавминводах - 110-122 тыс. руб. за девять ночей, в Санкт-Петербурге - 37-46 тыс. руб. за четыре ночи, в Москве - 38-52 тыс. руб. за четыре ночи, в Подмосковье - 83-90 тыс. руб. за четыре ночи, в Крыму - 64-80 тыс. руб. за пять ночей.

Директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин в ходе пресс-конференции сообщил, что средний чек на бронирование отеля на новогодние праздники в России составляет 8,5 тыс. руб. в сутки - это на 13% выше, чем годом ранее. Больше всего средний чек вырос в Москве и в Краснодарском крае.