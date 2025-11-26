МЭР: россияне стали чаще совершать зарубежные туристические поездки в 2025 году

По словам директора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития РФ Георгия Груши, рост показателя составил 14-15%

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Данные о пересечении границы РФ с начала 2025 года свидетельствуют, что россияне стали на 14-15% чаще совершать зарубежные туристические поездки, чем в прошлом году. Об этом сообщил директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития РФ (МЭР) Георгий Груша на III международном конгрессе туроператоров, который проходит в Сочи.

"В этом году идет повышение интереса [к туристическим поездкам] как внутри страны (плюс 5%), так и за рубеж (14-15%), по разным оценкам, - сказал представитель Минэкономразвития. - Поэтому, что касается мобильности наших граждан, интерес к поездкам у нас растет".

Как отметил Груша, при этом МЭР фиксирует и другие тенденции. "Есть и другая, менее позитивная тенденция - сокращается немного положительность поездок, есть вопрос по среднему чеку", - уточнил он.

В прошлом году россияне совершили 17,2 млн туристических поездок за рубеж и 90 млн поездок внутри страны, напомнил представитель министерства.

III международный конгресс туроператоров проходит в Сочи с 25 по 27 ноября. Форум собрал представителей туристической отрасли из России, их зарубежных партнеров, а также власти. В центре внимания участников конгресса вопросы развития туристического рынка в России и за ее пределами.