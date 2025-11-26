Московский фонд реновации и "Домклик" заключили соглашение о стратегическом партнерстве

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сервис Сбербанка "Домклик" и Московский фонд реновации жилой застройки заключили соглашение о стратегическом партнерстве и обмене опытом в области цифровой трансформации. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

"В рамках партнерства стороны сосредоточатся на создании и внедрении технологий, которые позволят оптимизировать все этапы реализации масштабных жилищных программ. Особое внимание будет уделено цифровизации сервисов и разработке инструментов, повышающих прозрачность и скорость процессов. Убежден, что именно синергия строительной экспертизы и передовых цифровых технологий откроет новые возможности для создания качественного и доступного жилья", - сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Отмечается, что соглашение направлено на совместную разработку и внедрение инновационных цифровых продуктов и решений, а также предполагает обмен опытом и экспертизой в научно-технической и технологической сферах.

"Партнерство с "Домклик" открывает новые возможности для повышения эффективности нашей работы. Это позволит нам вывести на рынок принципиально новые решения, которые отвечают самым актуальным вызовам времени. Мы создадим цифровые инструменты, которые не только оптимизируют бизнес-процессы, но и позволят вывести сервис для москвичей на принципиально новый уровень", - добавил генеральный директор столичного фонда Максим Степанов.

Помимо совместной разработки продуктов, партнерство предусматривает проведение общих исследований и мероприятий, которые позволят обеспечить обмен опытом для продолжения реализации цифровой трансформации строительной отрасли.

"Наше сотрудничество с Московским фондом реновации жилой застройки - это объединение опыта и усилий для развития цифровых продуктов и сервисов, которые делают процессы более прозрачными и эффективными. Мы нацелены на совместную реализацию технических, научных и организационных инициатив, которые помогут не только повысить качество услуг, но и установить новые стандарты в отрасли", - резюмировал директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.