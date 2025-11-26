Делегация РФ в декабре примет участие в мероприятии G20 в США по линии Минфинов

Шерпа России в Группе двадцати Светлана Лукаш отметила, что это будет достаточно интересно и принесет существенные результаты

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российская делегация примет участие в мероприятии Группы двадцати (G20) в США, запланированном по линии министерств финансов уже в декабре. Об этом заявила шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш на пресс-конференции.

"На самом деле сомнений в том, что в следующем году "двадцатка" будет работать не менее интенсивно и не менее эффективно, нет. У Соединенных Штатов есть уже четкая программа председательства и с точки зрения процедурных моментов, и с точки зрения содержания. И уже на самом деле через две недели запланированы первые встречи по линии министерств финансов в Вашингтоне, на которые, собственно, приедут все делегации стран "двадцатки", включая Россию", - отметила Лукаш.

"Мы очень заинтересованы в работе с Соединенными Штатами и думаем, что это будет достаточно интересно и принесет существенные результаты", - добавила она.

США должны занять пост председателя G20 1 декабря 2025 года на 12 месяцев. Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что саммит Группы двадцати состоится в 2026 году во Флориде.