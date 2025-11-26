В АТОР рассказали, сколько стоили самые дорогие новогодние туры

В Ассоциации туроператоров РФ сообщили, что стоимость тура по России составила 2,32 млн рублей, а за рубеж - 26,4 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Самый дорогой тур на Новый год по России продан за 2,32 млн рублей, за рубеж - за 26,4 млн рублей. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Бронирование по РФ включает проживание в 10-местной вилле на семью из шести человек в поселке Эсто-Садок. Продолжительность поездки - с 29 декабря по 9 января.

На втором месте - тур в отель в Красной Поляне с 30 декабря по 8 января для двух туристов за 2,18 млн рублей. За 1,56 млн рублей продали бронирование туда же с 1 по 10 января 2026 года с завтраками на семью (3 взрослых, 2 ребенка). Четвертое место также занял тур в Красную Поляну на 10 дней для семьи из 3 взрослых и 1 ребенка - он стоил 1,28 млн рублей. Пятерку самых дорогих бронирований на Новый год завершает тур в Кисловодск с 29 декабря по 9 января на трех человек с лечением и с новогодним банкетом за 1,12 млн рублей, рассказали в АТОР.

Самым дорогим зарубежным туром стало бронирование на Мальдивы за 26,4 млн рублей. Туда же продано проживание в отеле на 10 ночей для 4 взрослых и 2 детей за 17,65 млн рублей, причем билеты туристы приобретали отдельно.

Третье место занял тур в Таиланд на вилле стоимостью 11,1 млн рублей без учета перелета. За 9,7 млн рублей организован трехнедельный отпуск пары туристов на Мальдивах, билеты также приобретались отдельно. Завершает пятерку зарубежных бронирований тур в ОАЭ на семью из 2 взрослых и 2 детей с 2 по 10 января, говорится в сообщении.