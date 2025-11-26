Путин: РФ изучает возможность создания в Киргизии АЭС по российским технологиям

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Россия изучает возможность сооружения в Киргизии первой атомной электростанции по передовым технологиям малых модульных реакторов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе заявления по итогам российско-киргизских переговоров.

Россия, по словам Путина, снабжает киргизских потребителей электроэнергией, компании из РФ участвуют в проектировании и модернизации гидроэлектростанций на реках в Киргизии.

"Росатом реализует [в Киргизии] масштабную программу рекультивации площадок уранодобывающих производств. Изучается возможность сооружения в республике первой АЭС по передовым российским технологиям - технологиям малых модульных реакторов, которые, подчеркну, отвечают самым строгим требованиям безопасности и защиты окружающей среды", - отметил президент.

В Иссык-Кульской области планируется совместно построить крупную солнечную электростанцию, а на севере Киргизии - новую современную ТЭЦ, напомнил российский лидер.