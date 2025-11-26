Пентагон заключил контракты с Boeing более чем на $7,1 млрд

Одно из соглашений предусматривает поставки ударных вертолетов Apache AH-64E

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Военные США заключили с американской корпорацией Boeing контракты более чем на $7,1 млрд. Один из них предусматривает поставки новых ударных вертолетов Apache AH-64E, тренажеров с радиолокационной системой AN/APG-78, устанавливаемой на этих машинах, и сопутствующего оборудования. Сумма сделки составила $4,7 млрд, сообщило агентство Reuters.

В соответствии с другим контрактом Boeing поставит ВВС США еще 15 многоцелевых самолетов-заправщиков KC-46A на $2,47 млрд.

В прошлом году Пентагон уже заключил с корпорацией контракт на поставку 15 таких же заправщиков на сумму $2,38 млрд.

Нынешняя сделка "поможет гарантировать стабильность производства, в том числе в части нашей длинной цепочки поставок, чтобы и дальше обеспечивать высокие возможности KC-46A", отметил вице-президент корпорации Джейк Квасник.