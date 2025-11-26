В РФ план по снижению возможности ухода от уплаты налогов реализуют в 2026 году

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. План правительства России по снижению возможности для ухода от уплаты налогов будет принят в 2025 году и реализован в 2026 году. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Совета Федерации.

"На самом деле в правительстве Российской Федерации подготовлен план по снижению теневого сектора как раз по уходу из-под налогообложения отдельных категорий отдельных отраслей, где мы видим, пока еще не в полном объеме уплачиваются налоги. Здесь и рынки оптовые, розничные, здесь где-то и расчеты в наличной форме во многом осуществляются и вне контроля налоговых органов, и так далее. Такой план в этом году будет принят и в следующем году начнем реализовывать меры по снижению возможности уклонения от уплаты налогов", - сказал он.