Вице-премьеры Азербайджана и РФ отметили динамичное развитие экономических связей

Шахин Мустафаев и Александр Новак обсудили на переговорах в Баку перспективы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и транспортной сферах

Редакция сайта ТАСС

БАКУ, 26 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и заместитель председателя правительства России Александр Новак обсудили на переговорах в Баку перспективы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и транспортной сферах. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров Азербайджана

"В ходе встречи было отмечено, что прошедшая 9 октября в Душанбе встреча президентов Азербайджана и России придала дополнительный импульс развитию отношений между двумя странами по всем направлениям", - говорится в сообщении.

Мустафаев и Новак также отметили, что "экономические связи Баку и Москвы развиваются динамично и открывают новые возможности для совместной деятельности", добавили в пресс-службе кабмина.