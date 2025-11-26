Депутат Кривоносов отметил усиление технологического суверенитета туротрасли РФ

Важную роль в этом играет цифровизация, сказал парламентарий

Редакция сайта ТАСС

© Феоктистов Дмитрий/ ТАСС

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Гибридная война против России привела к изменениям в туристической отрасли, в том числе повысила ее технологический суверенитет. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов на III Международном конгрессе туроператоров, который проходит в Сочи.

"В условиях введения гибридной войны против нашей страны российский туризм переживает новые вызовы: меняются модели путешествий и логистика, растет спрос на внутренние направления, больше внимания выделяется безопасности персональных данных путешественников, усиливается технологический суверенитет индустрии", - сказал Кривоносов.

Как отметил депутат Госдумы, важную роль в трансформации туризма играет цифровизация. "Искусственный интеллект помогает персонализировать спрос, персонализирует предложения и работает с отзывами", - отметил он. Кривоносов добавил, что в основе развития туротрасли по-прежнему стоит экспертиза профессионалов отрасли.

III международный конгресс туроператоров проходит в Сочи с 25 по 27 ноября. Форум собрал представителей туристической отрасли из России, их зарубежных партнеров, а также власти. В центре внимания участников конгресса вопросы развития туристического рынка в России и за ее пределами.