Путин: объем инвестиций России в экономику Киргизии достиг почти $2 млрд

Глава российского государства обратил внимание, что все это стало возможным благодаря уверенной внутренней политике киргизского лидера Садыра Жапарова

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Россия является одним из ведущих инвесторов в киргизскую экономику, объем капиталовложений достиг почти $2 млрд. На это указал президент РФ Владимир Путин в ходе заявления по итогам российско-киргизских переговоров.

"Россия входит в число ведущих инвесторов в киргизскую экономику. Накоплено почти $2 млрд российских капиталовложений. В Киргизии работают около 1,7 тыс. деловых структур с российским участием в таких ключевых отраслях, как энергетика, горнорудная промышленность, сельское хозяйство, транспорт и логистика", - отметил Путин.

Глава российского государства обратил внимание на то, что все это стало возможным благодаря уверенной внутренней политике киргизского лидера Садыра Жапарова и внутриполитической стабильности в республике.

Путин также отметил, что Россия и Киргизия плотно взаимодействуют в рамках ЕАЭС, вместе с другими государствами - членами организации занимаются созданием общих рынков товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

"Развитие евразийской интеграции приносит неоспоримые дивиденды всем государствам - участникам объединения и, конечно, Кыргызстану. Например, за прошедшие 10 лет с момента вступления республики в ЕАЭС ее ВВП увеличился в 2,5 раза, в 4 раза вырос объем экспорта в другие страны союза", - добавил российский лидер.

Кроме того, продолжил президент, РФ финансирует двусторонний фонд развития, по линии которого в Киргизии вложено порядка $1 млрд на реализацию более 3,5 тыс. совместных проектов в реальном секторе экономики.