Путин: приоритет на российско-киргизских переговорах уделили экономике

Российский лидер отметил, что по итогам 2024 года товарооборот между странами обновил рекорд и превысил $4 млрд

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Приоритетное внимание на переговорах России и Киргизии уделили теме развития экономической кооперации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с заявлением для прессы.

"Приоритетное внимание на переговорах было уделено тематике дальнейшего развития экономической кооперации", - указал глава государства, отметив, что по итогам 2024 года и превысил $4 млрд.

"В этом году рост взаимных товарных потоков продолжается хорошими темпами, где-то около 17%. Это хороший результат", - пояснил российский лидер. По словам президента, во взаимных расчетах государства практически отказались от использования иностранных валют. На настоящий момент доля рубля в коммерческих сделках составляет 97%, добавил он.

"Российская сторона помогает Киргизии в совершенствовании системы налогового администрирования и маркировки товаров", - сказал Путин. По результатам такой работы поступления в киргизский бюджет увеличились на более чем 1 млрд долларов, поделился российский лидер.