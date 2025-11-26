Железнодорожная линия Сочи - Красная поляна готова к беспилотному движению

По мнению заместителя генерального директора по техническому развитию АО "Трансмашхолдинг" Михаила Рожкова, железнодорожный шаттл между Адлером и Сириусом тоже необходимо сделать беспилотным

Редакция сайта ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 26 ноября. /ТАСС/. Железнодорожная линия по маршруту Сочи - Красная поляна на текущий момент "максимально готова" к беспилотному движению, считает заместитель генерального директора по техническому развитию АО "Трансмашхолдинг" Михаил Рожков. Как сообщил он на полях V Конгресса молодых ученых (КМУ) в Сириусе, для реализации беспилотного движения на этом участке потребуются небольшие вложения.

"[Железнодорожная] линия Сочи - Красная Поляна максимально готова к беспилотному движению. Небольшие вложения - и мы можем обеспечить полное беспилотное движение на этом участке", - сказал Рожков.

По его мнению, железнодорожный шаттл между Адлером и Сириусом тоже необходимо сделать беспилотным. Также на федеральной территории можно использовать технологии водородного транспорта, добавил Рожков.

Конгресс молодых ученых проводится ежегодно с 2021 года на федеральной территории Сириус. КМУ объединяет молодых ученых, студентов и школьников из России и других стран. В нем также участвуют лидеры отечественной науки, государственные и общественные деятели, руководители образовательных и научных организаций, государственных компаний и технологического бизнеса.

