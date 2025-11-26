Северная верфь ОСК вывела на ходовые испытания траулер "Капитан Геллер"

Тестирование основных систем жизнеобеспечения будет проводиться в Балтийском море

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Северная верфь Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) вывела на ходовые испытания первый серийный морозильный траулер-процессор "Капитан Геллер". Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

"Вечером 25 ноября от причальной стенки достроечной набережной Северной верфи ОСК для заводских ходовых испытаний отшвартовался первый серийный морозильный траулер-процессор проекта 170701 "Капитан Геллер". Тестирование основных систем жизнеобеспечения судна будет проводиться в Балтийском море в течение пяти дней", - информировали в пресс-службе.

Там отметили, что сдаточной команде предстоит провести маневренные испытания и цикл проверок работоспособности ключевых элементов судового оборудования и основных судовых систем. Успешное прохождение проверки на качество и надежность траулера позволит перейти к следующему этапу строительства. В ходовых испытаниях принимают участие работники и подрядчики Северной верфи, представители Российского морского регистра судоходства и холдинга-заказчика.

"Капитан Геллер" - первое судно в серии после головного траулера "Капитан Соколов", переданного заказчику в этом году. Суда проекта 170701 предназначены для ловли трески, пикши, минтая, сельди и других видов рыб. Судно оснащено современной рыбообрабатывающей фабрикой производительностью до 150 тонн продукции в сутки. Оборудование позволяет обрабатывать рыбу в сжатые сроки.

В ОСК уточнили, что серия рыбопромысловых траулеров-процессоров неограниченного морского плавания проекта 170701 строится по заказу рыбопромышленного холдинга "Норебо" для промысла водных биологических ресурсов в Северном рыбохозяйственном бассейне.